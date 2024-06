Ferrari | Sainz: “In Canada weekend anomalo per gli errori commessi”

Giornata dedicata ai media quella che di oggi a Barcellona. Al Montmelò in questo weekend si correrà il Gran Premio di Spagna, decima prova del mondiale 2024 di Formula 1. Uno dei piloti più attesi è certamente l’idolo locale Carlos Sainz, alla sua ultima qui con la Ferrari. Il madrileno vuole riscattarsi dopo la brutta prestazione di Montreal, ma è ancora indeciso a quanto pare su quello che sarà il suo futuro, visto che una decisione in merito non è stata ancora presa, ma se prima il Matador predicava calma, adesso ha fretta di chiudere la questione così da potersi concentrare sul resto della stagione.

“A Montreal è stata dura – ammette Sainz. Abbiamo comunque fatto le nostre analisi, e alla fine le cose non sono andate bene lì, è stato un weekend anche anomalo per gli errori commessi. Qui però siamo su una pista che conosciamo bene e speriamo di poter azzeccare tutto. Futuro? La decisione arriverà molto presto, non voglio più attendere: è il momento di prenderla e spero che presto se ne possa parlare, ma ancora non ho certezze in merito. Sto parlando con il mio staff e ho bisogno ancora di qualche giorno per riflettere, cosa che non ho potuto fare dopo il Canada.