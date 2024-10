F1 | Nessun piano B, Bottas vuole continuare in Formula 1

Per Valtteri Bottas non esiste, almeno per il momento, alcun tipo di exit strategy dal mondo della Formula 1. Il finlandese infatti non si vede lontano dal Circus e non ha pianificato alcun tipo di percorso alternativo qualora non riuscisse a ottenere il rinnovo con la Sauber. La squadra svizzera, che dal 2026 in concomitanza con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico sulle power unti sarà in pista come Audi, non ha ancora sciolto le riserve sul completamento della line up 2025.

Bottas guarda con ottimismo al futuro, sottolineando al tempo stesso come la “retrocessione” da un team di vertice come Mercedes a uno di bassa classifica come Sauber possa averlo allontanato dall’attenzione mediatica.

“Quando lotti in prima linea sei sotto i riflettori – ha dichiarato Bottas, intervistato da Auto Motor und Sport – Gli ultimi anni probabilmente hanno danneggiato un po’ la mia carriera. Piano B? Non ancora. Penso di potermi ancora concentrare sul piano A. Resto sempre positivo e spero che funzioni. Non ho ancora alternative in mente e spero di non averne bisogno”.

Il prossimo anno, in attesa che venga annunciato il secondo pilota, la Sauber/Audi ha annunciato Nico Hulkenberg. Per il tedesco si tratta di un ritorno, avendo corso nel team di Hinwil nel 2013. Bottas, parlando di Hulk, ha detto: “Conosco bene Nico. Ci incontriamo spesso durante i nostri viaggi. Vive anche a Monaco. Penso che saremmo una buona coppia di piloti. Secondo me al momento il team ha bisogno di esperienza, questo ovviamente significa comporta avere due piloti esperti. Sarebbe una buona scelta. Mi piacerebbe sicuramente lavorare con lui”.