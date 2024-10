F1 | Ferrari, Vasseur: “Hamilton una macchina, organizzato come un’azienda”

Manca sempre meno alla prossima stagione e con essa l’arrivo in Ferrari di Lewis Hamilton. L’inglese, che ha voluto concludere il suo lungo e vincente percorso professionale in Mercedes iniziato oltre un decennio fa, ha deciso di intraprendere una nuova sfida che lo porterà a vestirsi di rosso nella parte finale della propria carriera. A 40 anni il sette volte campione del mondo si rimetterà in gioco, con l’obiettivo di ritornare alla vittoria e di riportare quel titolo piloti a Maranello che manca oramai dal lontano 2007.

Frederic Vasseur, che ha avuto modo di lavorare con Hamilton nelle categorie minori, ha sottolineato come Sir Lewis sia una figura nonché pilota differente rispetto agli altri colleghi. Anche per l’importanza stessa di un personaggio che ha un’organizzazione ben precisa nei vari eventi che lo vedono protagonista.

“Lewis è una macchina – il pensiero di Vasseur, intervistato dal Times – La differenza principale tra Lewis e la maggior parte della griglia, non voglio fare un paragone personale, è che lui si organizza come un’azienda. Nella sua mente, nel suo approccio, sa cosa vuole fare e quando vuole farlo. È in grado di separare ogni singolo aspetto delle attività e per noi, per la Ferrari, sarà utile”.

Il team principal del Cavallino, continuando a parlare di Hamilton, ha aggiunto: “Questo non comporterà dei cambiamenti interni, Lewis arriverà con la sua esperienza e maturità aiutando la squadra a svolgere un lavoro migliore perché è molto esigente. Abbiamo abbastanza esperienza per separare questi due mondi (pista e attività extra)”.