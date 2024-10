F1 | Mazepin: “La mia carriera in Formula 1 è terminata”

Da quando il pilota russo e l’azienda di suo padre, Uralkali, sono stati licenziati dalla Haas allo scoppio del conflitto in Ucraina del 2022, a Nikita Mazepin è stato impedito di viaggiare per via delle sanzioni politiche. Il 25enne, che ha sempre chiarito che il suo obiettivo finale era tornare in F1, ha vinto una serie di battaglie legali ed è stato ufficialmente rimosso dalle liste delle sanzioni europee e svizzere.

“Ne sono contento – ha dichiarato a proposito dell’abbandono delle sanzioni -allo stesso tempo, mi chiedo a cosa sia servito tutto questo: essere sanzionato in un momento vitale della mia carriera, solo per vedere la corte europea decidere che è stato tutto un errore gigantesco”.

La FIA, obbliga ancora i piloti russi, che non possono più correre sotto la loro bandiera nazionale, a firmare un documento che denuncia il loro paese prima di essere autorizzati a competere. Ma un’altra verità per Mazepin è che i team di Formula 1 sono quasi certamente ancora molto riluttanti a ingaggiare un pilota il cui padre Dmitry, è stato legato a Vladimir Putin.

Allora, qual è il prossimo passo per Mazepin?

“Il tempo mette le cose in prospettiva. Penso di poter dire che il primo atto della mia vita è stato davvero plasmato e dedicato a cercare di essere il migliore nel motorsport. È stato doloroso vedere tutti in F1 andare avanti e non farne parte. La vendetta in tribunale è dolce ma la verità è che non posso riavere indietro quegli anni che sono essenziali nella vita e nello sviluppo di qualsiasi atleta professionista. Il che mi fa capire ora, alla veneranda età di 25 anni, che è tempo di guardare avanti, non indietro. È giunto il momento di scrivere il prossimo atto della mia vita da adulto, con sogni legati non alla velocità e ai trofei, ma all’applicazione della mia mente e alla ricerca del mio scopo. Questo avverrà completando la mia istruzione, lavorando sodo e prendendomi cura del mio spirito lungo la strada. Quindi, anche se non vedrete un ritorno in Formula 1 per me, sarò felice di condividere con voi notizie sui miei prossimi passi”.

