F1 | Mercedes, Wolff si augura che Hamilton rinnovi il contratto

A fine stagione il contratto di Lewis Hamilton andrà in scadenza, dopo aver firmato il rinnovo annuale con Mercedes nello scorso mese di febbraio. Il team principal della Stella Toto Wolff auspica che il sette volte campione del mondo possa continuare la sua avventura con la casa tedesca, con le eventuali trattative che non saranno lunghe ed estenuanti come le ultime.

“Se voglio che resti? Lo spero vivamente, il viaggio che abbiamo fatto insieme ha avuto molto successo – ha dichiarato Wolff, citato da Formula1.com – È stato un pilota Mercedes, un ragazzo Mercedes sin dai suoi anni nei go-kart. Non ha mai corso un solo fine settimana in Formula 1 senza un motore Mercedes, quindi è la logica continuazione della storia”.

Wolff, continuando a parlare della tematica mercato, ha aggiunto: “Non vogliamo aspettare fino a gennaio per confermare i due piloti. Per il prossimo anno ci sono tante cose in aria e cercheremo sempre di fare il meglio per la squadra nel lungo periodo, dando anche totale lealtà alla nostra attuale formazione di piloti. Non stiamo dubitando né di Valtteri o Lewis ma le discussioni, ovviamente, stanno per concretizzarsi”.