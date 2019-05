F1 | Mercedes, Wolff: “Hamilton in Ferrari? Ogni pilota sogna di vincere con il Cavallino”

Toto Wolff, nell’intervista pubblicata quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, non ha escluso in futuro la possibilità di vedere Lewis Hamilton in Ferrari. Infatti, per il team principal della Mercedes, il campione del mondo in carica potrebbe essere tentato dal vincere con la scuderia più prestigiosa e vincente presente in Formula Uno.

“Ne abbiamo anche parlato apertamente fra di noi. La Ferrari è un marchio fenomenale, il più prestigioso in F.1, e ogni pilota sogna di vincere un Mondiale con il Cavallino. Lo capisco perfettamente. Anche la Mercedes ha una grande storia e abbiamo rinnovato i fasti del passato, cosa di cui Lewis è fiero. Nessuno conosce il futuro. Spero che finisca la carriera vincendo altri titoli con noi, ma so che tutti hanno il desiderio di andare con la rossa”, ha dichiarato Wolff.

Il manager austriaco ha poi sottolineato: “Finché saremo capaci di costruire un’auto vincente e offrire un team accogliente, troveremo sempre piloti all’altezza pronti a correre per noi. C’è sempre un piano B, un piano C e un piano D…”.

Piero Ladisa

