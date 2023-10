F1 | Verstappen eguaglia Prost, il Professore si congratula con Max

Anche a Città del Messico non c’è stata storia, con Max Verstappen che ha conquistato la vittoria sul tracciato dell’Hermanos Rodriguez. Per l’olandese della Red Bull si è trattato del sedicesimo trionfo stagionale, in un campionato che lo sta vedendo assoluto protagonista, e della vittoria numero 51 in carriera. Un successo che ha permesso al tre volte campione del mondo di eguagliare una leggenda come Alain Prost. Ora, agganciato il Professore, davanti a Max ci sono solamente Sebastian Vettel, Michael Schumacher e Lewis Hamilton per numero di vittorie.

Discutendo della vittoria di Verstappen, Prost ne ha esaltato il talento annunciando che sarà presente nell’ultimo atto stagionale – in programma a fine novembre allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi – per congratularsi con l’olandese.

“Solo cinque piloti possono vantare questo numero di vittorie. Cinque in tutta la storia della F1. Non mi vergogno di dire che sono orgoglioso di farne parte – ha ammesso Prost sulle colonne de L’Équipe – Andrò ad Abu Dhabi e lì mi congratulerò sicuramente con lui. Gli dirò che è entrato in un club molto esclusivo e che questo è già di per sé un traguardo. Gli dirò anche che è un pilota che stimo per la sua determinazione e talento. E infine, che non sono né geloso né triste quando vengo battuto da un pilota del suo calibro”.

Prost ha poi aggiunto: “Max si sta ancora formando e questo è altrettanto meraviglioso. La mia storia è finita, ma è stata bellissima e ora la storia di Max è altrettanto bella a suo modo”.