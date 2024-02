F1 | Mercedes, Wolff: “Faremo del nostro meglio per vincere l’ottavo titolo con Hamilton”

I giorni, le settimane e i mesi che trascorreranno fino al prossimo 8 dicembre saranno un lungo e inevitabile addio tra Lewis Hamilton e la Mercedes. L’inglese infatti ha deciso di non esercitare il rinnovo del secondo anno di contratto con la Stella, cedendo dunque alle lusinghe della Ferrari dove a partire dal 2025 farà coppia con Charles Leclerc.

Ma prima dell’approdo alla corte del Cavallino ci sono ancora 24 gare da disputare con la tuta della Mercedes, uniti nel cercare di ottenere il massimo risultati possibile. Toto Wolff, discutendo di quella che si appresta ad essere l’ultima stagione di Hamilton con la squadra di Brackley, ha ammesso come il sogno sarebbe quello di riuscire a conquistare insieme a Sir Lewis l’ottavo campionato del mondo che permetterebbe all’inglese di staccare Michael Schumacher con il quale attualmente condivide il record di titoli.

“Abbiamo ancora un anno, abbiamo il 2024 da vivere insieme .Vogliamo renderlo il più vincente possibile – ha dichiarato Wolff, come riportato da Sky Sports – È realistico che potremo gareggiare per il campionato contro Max che guida una Red Bull? Le probabilità sono contro di noi. Ma comunque faremo del nostro meglio”

“Quando abbiamo parlato di dare il massimo per l’ottavo abbiamo scelto Lewis su una Mercedes. Lewis su un’altra macchina è ovviamente una storia completamente diversa. Daremo tutto ciò che abbiamo per vincere i campionati piloti e costruttori negli anni a venire nello stesso modo in cui vogliamo vincerlo nel 2024, ma forse con un altro pilota”.

Wolff concludendo ha aggiunto: “Ma ciò non toglie nulla all’eredità storica che esisterà sempre. Questo viaggio insieme resterà nei libri di storia, così come si spera lo sarà anche il prossimo viaggio di un pilota Mercedes. Il lato amico in me che dice che dovrebbe avere l’ottavo titolo perché gli è stato portato via. Quindi se lo vincesse nel 2024, sarebbe una grande cosa. Andando avanti, gareggiando in pista, preferirei vincerlo insieme”.