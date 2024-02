F1 | Sainz senior: “Rispettiamo la decisione della Ferrari”

Il 2024 sarà l’ultima stagione che vedrà Carlos Sainz vestire la tuta rossa della Ferrari. La scuderia del Cavallino, con una nota ufficiale pubblicata nella serata di giovedì 1 febbraio, ha sancito il passaggio di Lewis Hamilton in rosso al fianco di Charles Leclerc a partire dalla stagione 2025. Un autentico tsunami, per la portata tecnica e mediatica prodotta una tale operazione, che di fatto ha chiuso le porte ad un eventuale rinnovo di Sainz.

Lo stesso Sainz, qualche minuto dopo la comunicazione a mezzo stampa della Ferrari, ha pubblicato una nota nella quale ha sottolineato che a tempo debito avrebbe svelato le decisioni future. Futuro, però, quello a breve e medio termine che lo vedrà fino a dicembre 2024 impegnato ancora con la Ferrari per quella che si preannuncia come la quarta e ultima stagione in quel di Maranello. Quello a lungo termine potrebbe essere nelle vesti di nuovo pilota Audi, che scenderà in pista dal 2026 al fianco di Sauber, vedendo il rapporto molto stretto vigente tra Sainz senior e la casa dei Quattro anelli.

Una scelta, quella compiuta dalla Ferrari, che è stata accettata giocoforza dalla famiglia Sainz come ammesso dal padre dell’attuale alfiere del Cavallino. In una stagione complicata come l’ultima la Ferrari è stata l’unica squadra ad interrompere il dominio Red Bull, grazie al successo firmato proprio da Carlos Sainz a Singapore. Vittoria che ha fermato a 21 i trionfi della scuderia di Milton Keynes in 22 appuntamenti.

“La Ferrari ha deciso questo e e le decisioni vanno rispettate”, ha dichiarato Carlos Sainz intervistato dalla stampa spagnola.