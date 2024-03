F1 | Marko loda Bearman: “Vasseur deve trovargli un sedile”

Oliver Bearman ha sorpreso tutti al suo debutto in Formula 1 nel Gran Premio di Jeddah. Il 18enne britannico, chiamato a sostituire all’ultimo Carlos Sainz, operato di appendicite, si è mostrato subito a suo agio al volante della SF24. Ha mancato il Q3 per soli 70 millesimi e in gara è stato autore di una brillante prestazione, conclusa con il settimo posto. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha ammesso dopo la gara che c’è la possibilità di vedere Bearman al volante della Haas dal prossimo anno.

Helmut Marko, intervistato da Speed Week ha definito la prestazione di Bearman “sensazionale”:

“Essere su una pista come Jeddah senza molta pratica è stato davvero potente. Alcune volte ha guidato quasi allo stesso livello di Charles Leclerc. Ma cosa sta facendo la Ferrari? Prendono il costoso Hamilton, Leclerc ha un contratto a lungo termine e ora Bearman sta mettendo in mostra un super talento. Se fossi Fred Vasseur, troverei immediatamente per Bearman un abitacolo in un’altra squadra, non so, alla Haas per esempio”.

La Haas non è alimentata solo dai motori Ferrari dei clienti, il piccolo team americano acquista più componenti dal team italiano e ha anche una base tecnica sul terreno di Maranello.

Marko ha ammesso che la Ferrari potrebbe dover pagare la Haas per il privilegio di ospitare Bearman. Infatti, pur ammettendo che Bearman lo ha impressionato anche a Jeddah, il nuovo capo della Haas, Ayao Komatsu, non è ancora pronto a impegnarsi ad offrire un abitacolo per il giovane britannico.

“Merita una possibilità l’anno prossimo. Ma a parte la penalità, Magnussen ha mostrato una prestazione fantastica a Jeddah. Anche Hulkenberg ha fatto bene. Quindi, come posso sedermi qui e dire che Bearman è il nostro pilota per il prossimo anno? Sulla base della prestazione vista sabato, sono ancora in squadra Nico e Kevin”.