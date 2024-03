F1 | Mercedes, Hamilton mette le mani avanti: “Ci aspettano gare difficili”

Altra gara molto complicata per Lewis Hamilton, nono al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il campione inglese sta subendo gli evidenti problemi che cominciano ad affiorare sulla W15, macchina lontana dalle aspettative, almeno nelle prime due uscite stagionali. Il britannico si è contraddistinto nella grande difesa nei confronti di Piastri, il quale però aveva a disposizione una macchina decisamente lenta in rettilineo anche con il DRS aperto. Detto questo, la nona posizione non può certamente soddisfare il sette volte iridato, il quale mette già le mani avanti per le prossime gare.

“Abbiamo fatto del nostro meglio – ha detto Hamilton. Siamo andati lunghi, speravamo di avere un vantaggio con una Safety Car o una Virtual, ma non è mai arrivata e siamo arrivati più indietro rispetto alla posizione di partenza. Valeva la pena tentare qualcosa di diverso? Assolutamente sì! Abbiamo fatto di tutto, era il miglior risultato possibile visto come si è svolta la gara. Questa vettura ha del potenziale ma bisogna ancora aggiungere una buona dose di prestazioni: la macchina andava bene nelle curve a media e bassa velocità ma perdevamo terreno in quella ad alta percorrenza. Le prossime gare saranno complicate ma faremo un grande sforzo per migliorare il più possibile. So che tutti in fabbrica lavoreranno fino allo sfinimento per progredire”.