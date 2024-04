F1 | Mercedes, Wolff: “Adesso abbiamo più carico aerodinamico nelle curve ad alta velocità”

Guardando le prestazioni, la Mercedes non sembra migliorare granché: anche in Cina, Russell e Hamilton non hanno fatto meglio della sesta e nona posizione, e c’è da considerare anche la strategia un po’ così attuata dall’Aston Martin con Alonso e i danni avuti da Piastri, altrimenti le due W15 sarebbero state, probabilmente, in fondo al gruppone dei top. A Shanghai però si è rivisto nelle prime posizioni, anche se solo nella Sprint, il buon Lewis, secondo alle spalle di Verstappen. La monoposto è ancora difficile da comprendere, ma qualche miglioramento, stando alle parole del team principal Toto Wolff sembra esserci stato, specialmente in determinate curve con caratteristiche particolari.

“Abbiamo più carico aerodinamico nelle curve ad alta velocità, questo obiettivo è stato raggiunto – ha detto ai media Toto in Cina. Siamo stati super competitivi anche a Suzuka nelle S veloci: siamo passati dal giorno alla notte, i piloti hanno detto che fosse la miglior macchina degli ultimi due anni e mezzo. Però, non abbiamo fatto grandi prestazioni nelle curve a bassa percorrenza qui a Shanghai. Abbiamo guadagnato circa mezzo secondo nei curvoni veloci e perso altrettanto tempo in quelli lenti, e questo vuol dire che siamo tornati a zero”.

“E’ qualcosa che dobbiamo migliorare, siamo oltre il punto di comprensione. I dati ci sono, sappiamo cosa è stato andare più veloci nei curvoni ad alta percorrenza e sappiamo molte più cose sulla W15. Adesso dobbiamo solo avere una monoposto che faccia entrambe le cose, ma al momento non siamo ancora abbastanza competitivi”.