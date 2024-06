F1 | GP Canada, Bottas: “Eravamo vicini al Q2”

Sessione di qualifiche difficile per lo Stake F1 Team KICK Sauber nel Gran Premio del Canada. Valtteri Bottas scatterà dalla diciassettesima posizione mentre Guanyu Zhou, complice anche l’incidente durante le FP3, non è riuscito a trovare la quadra e partirà dalla ventesima casella. Il Circuit Gilles Villeneuve, è una pista che si presta a sorpassi e gare sfrenate, quindi il team darà il 100% per recuperare posizioni e sfruttare al meglio ogni opportunità.

Valtteri Bottas: “Eravamo decisamente vicini alla Q2, a pochi centesimi di secondo dal taglio, il che ovviamente ci lascia con la sensazione che avremmo potuto ottenere qualcosa di più. L’ultimo giro è stato davvero pulito, in realtà il più pulito che ho avuto finora in questo fine settimana, e anche il bilanciamento era decente. Non sembrava che potessimo spremere molto di più da questo. In termini di condizioni della pista, all’inizio erano scivolose, ma gradualmente sono migliorate. Purtroppo, stiamo ancora lottando un po’ in termini di ritmo sul giro singolo, questo è principalmente tutto. In vista della gara, penso che possiamo essere un po’ più ottimisti: sicuramente è una pista che offre più opportunità rispetto a Monaco. Il gruppo è ancora una volta molto vicino, quindi speriamo che sia una gara emozionante. Inoltre, anche il meteo può giocare un ruolo qui: faccio il tifo per condizioni miste o un po’ di pioggia, che ci aiuterebbero a progredire ulteriormente. Le opportunità ci saranno e cercheremo di fare del nostro meglio per sfruttarle al meglio”

Guanyu Zhou: “Giornata abbastanza complicata, arrivare in qualifica senza preparazione sui giri asciutti non è mai facile. Durante la sessione mattutina, ho avuto un incidente che ha concluso le FP3 in anticipo, e anche se sono stato in grado di guadagnare sempre più tempo in ogni giro di qualifica, non è stato sufficiente per recuperare la mia sessione persa. Il gruppo è ancora molto vicino e credo che non siamo lontani dalla concorrenza ma, vista la mancanza di corsa, non sono riuscito a trovare il ritmo perfetto. Domani è un nuovo giorno e continueremo a lavorare per recuperare terreno. Questo è un posto dove i sorpassi sono possibili e ci proveremo”