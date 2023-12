F1 | Mercedes lenta nei pit-stop, il richiamo di Toto Wolff

Le ultime due stagioni ci hanno consegnato una Mercedes in difficoltà sotto tanti punti di vista. La squadra di Brackley, dominatrice indiscussa dell’era ibrida dal 2014, ha perso solo il mondiale piloti nel 2021 con Hamilton prima di entrare in un periodo di difficoltà con l’arrivo delle vetture a effetto suolo nel 2022. Adesso infatti, il team capitanato da Toto Wolff deve pensare anche ad altri aspetti per rimanere competitivo, e parliamo della velocità nei pit-stop, un qualcosa mai realmente considerato visto che, dopo eventuali soste lente, la competitività della vettura compensava determinate mancanze. Adesso però, non essendo più in una posizione dominante, la Mercedes deve necessariamente considerare anche questo particolare, visto che squadre come Red Bull e McLaren, per esempio, guadagnano anche più di un secondo ai box.

“La nostra mentalità negli ultimi 12 anni è stata diversa – ha detto Toto. Non avevamo bisogno di essere i campioni del mondo di pit-stop, dovevamo soltanto evitare delle soste lente. Adesso però siamo in una situazione nella quale ci siamo resi conto che bisogna migliorare le prestazioni anche sotto questo punto di vista, poiché la Formula 1 è diventata molto competitiva. In termini di attrezzatura e scienza dovremo fare un passo in avanti ed essere ben al di sotto dei tre secondi e mezzo”.