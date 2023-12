Red Bull | Horner elogia la prima parte di stagione di Perez

La Red Bull è stata dominatrice assoluta del 2023. Con Max Verstappen, la squadra di Milton Keynes ha fatto letteralmente il vuoto, e solo nel finale di stagione, con i mondiali già assegnati, abbiamo avuto una parvenza di battaglia, ma nulla di trascendentale. La nota stonata del campionato degli austriaci riguarda certamente Sergio Perez, secondo in classifica perché con una macchina del genere non puoi onestamente fare qualcosa di diverso, ma le difficoltà avute dal messicano sono state evidenti. Eppure, nella prima parte della stagione, Checo ha avuto delle ottime prestazioni, vedi le vittorie di Jeddah e Baku, alle quali però non è riuscito a dare seguito, surclassato dal più forte compagno di squadra e oggi tre volte campione del mondo.

“Ci occuperemo del futuro di Perez nel momento opportuno – ha detto Christian Horner, team principal della Red Bull. Guardando le prestazioni di Checo nella prima parte della stagione, vediamo come sia stato alla pari con Max in Bahrain e in Arabia Saudita: hanno spinto fortissimo a Jeddah e i margini erano davvero molto ristretti. A Baku ha vinto sia la Sprint che la gara della domenica, quindi sappiamo di cosa è capace, dobbiamo riportarlo in quello stato mentale per ottenere il massimo da lui e tornare a quei livelli in termini di prestazioni”.