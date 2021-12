F1 | Mercedes in silenzio stampa, nessuna dichiarazione dei protagonisti dopo Abu Dhabi

Non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali da parte della Mercedes all’indomani del Gran Premio di Abu Dhabi, perso da Lewis Hamilton nel corso dell’ultimo giro per via del sorpasso di Max Verstappen, il quale ha approfittato della Safety Car per montare un set di gomme soft nuove e avere un vantaggio disarmante nei confronti del diretto rivale in campionato, dopo che aveva di fatto dominato per 57 giri su 58.

Non ci sta la squadra anglo/tedesca, detronizzata dopo anni di dominio assoluto con un colpo di scena del genere, certamente clamoroso e che farà discutere probabilmente per gli anni a venire. Detto questo, capiamo benissimo la rabbia e l’amarezza per la sconfitta, avvenuta in pista ma gestita in maniera non propriamente brillante da parte della direzione gara specialmente nelle ultime settimane, sia per l’uno che per l’altro team. Quello che capiamo meno è un silenzio stampa del genere, che certamente non fa piacere agli appassionati e tifosi di Hamilton e della Mercedes, i quali avrebbero sicuramente voluto sentire le impressioni dei protagonisti.

Nello sport si vince e si perde, non è una scienza esatta: non diciamo che la Mercedes debba accettare per forza di cose la sconfitta, non adesso quantomeno, ma pensiamo che un silenzio stampa, almeno per chi scrive, sia irrispettoso, sotto tanti punti di vista. Tralasciando il nostro lavoro che certamente non è agevolato, è importante avere le impressioni dei protagonisti, anche quando si perde. In questo è assoluto campione Lewis Hamilton, che nel dopo gara ha rilasciato poche ma significanti parole, senza alcun cenno di polemica, nelle quali abbiamo descritto la delusione di un pilota che ha dato tutto senza ottenere il successo.

Sarebbe stato anche interessante sentire le parole di Bottas alla sua ultima gara in Mercedes prima di passare in Alfa Romeo Racing. Insomma, il team campione del mondo in carica, perché ricordiamolo, ha comunque vinto il mondiale costruttori, ad oggi insignificante a quanto pare.

Follow @PeppeMarino16