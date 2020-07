F1 | Mercedes, Hamilton sul contatto con Albon: “Mi è sembrato un incidente di gara”

Non è stata una grandissima giornata per Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica della Mercedes, dopo la penalità subita poco prima della partenza per aver ignorato le bandiere gialle durante le qualifiche di ieri, è riuscito a rimontare fino alla seconda posizione, ma nel difendersi da Albon negli ultimi giri, con il pilota della Red Bull voglioso di conquista e con gomme soft, è stato protagonista di un incidente, nel quale ha avuto la peggio proprio il thailandese, come in Brasile lo scorso anno. Hamilton ha chiuso secondo, ma con la penalità inflittagli di cinque secondi sul tempo di gara è arrivato complessivamente al quarto posto dietro Leclerc e Norris.

“La squadra ha fatto un ottimo lavoro oggi, così come Valtteri – ha dichiarato Hamilton. Ho guidato con il cuore, ho fatto tutto il possibile, ma è stato uno di quei fine settimana un po’ così. Devo migliorare parecchie cose: ieri non ho fatto un buon lavoro in qualifica e ne sono l’unico responsabile; poi stamattina è stato molto insolito essere richiamato poco prima della gara, ma ho cercato di tenere la testa bassa e guidare al meglio. Con Alex mi è sembrato più un incidente di gara: la penalità mi ha fatto perdere l’occasione di andare sul podio, ma è andata così. La vettura è stata fantastica, anche se l’affidabilità ci ha creato tanti problemi, ma almeno siamo riusciti a terminare la corsa, quindi prenderemo punti importanti. Chiaramente sarebbe potuta essere una doppietta, ma cercherò di recuperare nelle prossime gare. Alla fine non è stato un buon weekend per me, ma poteva andare peggio, quindi va bene così. Cercherò di imparare da questo weekend e migliorare la prossima volta”.