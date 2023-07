Formula 1 | Alpine delude ancora: Gasly e Ocon fuori in Q2 anche a Spa

Altra giornata deludente per l’Alpine, la quale sta collezionando prestazioni negative in sequenza in un momento in cui è in atto un vero e proprio ribaltone dirigenziale. Nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio, Gasly e Ocon sono stati esclusi in Q2, e domenica partiranno rispettivamente dalla dodicesima e quindicesima posizione in griglia di partenza. Nelle condizioni caotiche di Spa-Francorchamps, la sessione è iniziata con pista bagnata, ma nel passaggio alle soft qualcosa non è andata per il verso giusto, specialmente per Esteban, il quale ha colpito il muro danneggiando la sua ala anteriore e non riuscendo più a rientrare in pista per l’ultimo e decisivo tentativo.

“E’ sempre impegnativo correre in condizioni che cambiano giro dopo giro da bagnato ad asciutto – ha detto Gasly. E’ sicuramente entusiasmante perché devi essere subito pronto a cogliere l’occasione, ma noi non ci siamo riusciti: probabilmente non abbiamo effettuato il nostro giro in Q2 nella migliore delle situazioni, ma non avevamo la vettura settata per questo tipo di condizioni, si è visto nel tempo sul giro. Il primo settore andava bene per noi, mentre in quello centrale abbiamo faticato essendo più lungo e stretto, ma questo potrebbe aiutarci domenica in gara, dove dovremmo lottare per la zona punti”.

“Non è stata una giornata facile, sono deluso di non essere entrato in Q3 – ha dichiarato Ocon. Le condizioni meteo hanno reso la sessione difficile per tutti, ma quantomeno siamo stati in grado di fare un buon lavoro per passare in Q2. Sfortunatamente ho colpito il miro in curva 9 e ho danneggiato la macchina, e non sono riuscito a fare un secondo tentativo con le gomme soft quando la pista era nelle condizioni migliori in quel momento. Domani avremo la possibilità di andare a punti con la Sprint Race, quindi punto ad ottenere un buon risultato, mentre domenica sarà durissima dalla quindicesima posizione in griglia, ma faremo di tutto per recuperare”.