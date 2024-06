F1 | Mercedes, assaggio di America’s Cup con il Team Ineos a Barcellona [FOTO e VIDEO]

F1 Mercedes America’s Cup – In attesa di vederli in pista, il trio della Mercedes formato da Toto Wolff, Lewis Hamilton e George Russell si è concesso una giornata di attività a bordo della nuova B3, imbarcazione di classe AC75 con cui il Team Ineos affronterà la 32° America’s Cup.

Nella baia di Barcellona, sede della prossima edizione in programma a settembre, i componenti di spicco della squadra si sono calati nel ruolo di “ciclisti”, ovvero la componente che grazie alla forza delle gambe permette ai sistemi idraulici dell’imbarcazione di funzionare. Un’esperienza diversa e particolare, resa possibile grazie alla partnership tra la stessa Ineos e la Mercedes (che ha partecipato allo sviluppo aerodinamico dell’imbarcazione), che ha arricchito il percorso di avvicinamento della squadra al prossimo fine settimana di gara.

Boss 🤙 Toto on the waves with @ineosbritannia 💪 pic.twitter.com/RU4tnYW9AX

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 19, 2024