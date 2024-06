F1 | GP Spagna 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Amici di Motorionline, siamo in attesa di collegarci con il circuito del Montmelò, a Barcellona, per ascoltare le dichiarazioni dei piloti presenti alla consueta conferenza stampa del giovedì. A prendere la parola saranno: Fernando Alonso, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo. Restate su questa pagina a partire dalle 14:30 per non perdervi la Conferenza Stampa F1 del Gran Premio di Spagna!

Diretta Conferenza Stampa GP Spagna dalle 14:30