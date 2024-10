F1 | Marko pizzica la McLaren: “Webber prova a dialogare con noi per il futuro di Piastri”

F1 Marko Piastri – Red Bull potrebbe essere coinvolta in trattative con Oscar Piastri, il giovane talento australiano che ha recentemente impressionato in Formula 1. Il consigliere della scuderia, Dr. Helmut Marko, ha lasciato intendere che potrebbero esserci discussioni in corso, confermando che Mark Webber, manager di Piastri, starebbe cercando un confronto con il team per il futuro del suo assistito.

Webber, già determinante nel passaggio di Piastri alla McLaren dopo la rottura con Alpine, sarebbe ora alla ricerca di nuove opportunità. Questo potrebbe aprire le porte a Red Bull, che attualmente sta valutando alternative per il ruolo di compagno di squadra di Max Verstappen, considerata la difficoltà di Sergio Perez nel tenere il passo del campione olandese.

Marko apre all’arrivo di Piastri in Red Bull

L’alfiere della McLaren, con due vittorie in Gran Premi al suo attivo, è considerato uno dei talenti emergenti più promettenti in Formula 1. La sua carriera in rapida ascesa ha attirato l’attenzione di diversi team, e Red Bull sembra essere uno dei più interessati a garantirsi le sue prestazioni. Durante un’intervista, l’attuale consulente della compagine Campione del Mondo ha dichiarato: “Diciamo che Mark Webber sta cercando intensamente un dialogo”, un chiaro riferimento all’intenzione di Webber di discutere il futuro di Piastri con Red Bull.

Le speculazioni su un possibile trasferimento di Piastri a Red Bull sono sempre più insistenti, soprattutto in un momento in cui McLaren sembra concentrarsi principalmente su Lando Norris per la lotta al titolo piloti. Mentre alcuni ritengono che il nativo di Melbourne possa essere visto come il successore naturale di Perez, altri ipotizzano che il giovane australiano possa addirittura diventare il futuro sostituto di Verstappen nel lungo periodo.

Con il messicano che fatica a esprimersi al meglio ed Oscar in continua crescita, a Milton Keynes potrebbe ritrovarsi nella situazione di dover prendere decisioni importanti in vista della prossima stagione.