F1 | Perez potrebbe annunciare il ritiro nel weekend del Gran Premio del Messico

Nonostante le parole dette nei giorni scorsi, cresce sempre più la possibilità che Sergio Perez abbia già deciso di lasciare la Formula 1, e l’annuncio dovrebbe arrivare nel Gran Premio del Messico in programma a fine ottobre. Il pilota di Guadalajara, legato alla Red Bull anche per i prossimi due anni (al netto di clausole mirate ad obbiettivi che, verosimilmente, non sono stati raggiunti, ndr) avrebbe scelto di “anticipare” la squadra di Milton Keynes, e nel corso del giovedì della sua gara di casa potrebbe quindi annunciare l’addio a fine stagione.

Una mossa che in Red Bull avrebbero già recepito e anche concordato, e così dopo quanto accaduto con Ricciardo, mandato “in pensione” nel corso della stagione per non lasciarsi sfuggire Lawson, l’azienda austriaca sarebbe a caccia del possibile sostituto. Stando al collega Joe Saward, l’annuncio di Checo è imminente, e il team starebbe guardando anche in casa McLaren, con Oscar Piastri nel mirino per il prossimo futuro, sfruttando una situazione che nel team di Woking potrebbe venire a crearsi molto presto, ovvero gestire due galli in un pollaio. Pare anche infatti che la squadra britannica abbia vietato al momento a Bortoleto di accettare l’offerta di Audi così da non farsi trovare impreparata in caso di addio improvviso dell’australiano, gestito da Mark Webber, ex pilota Red Bull.

Ritiro Perez? L’eventuale beffa per Daniel Ricciardo

Una situazione chiaramente tutta in divenire, e che fa mangiare le mani proprio a Daniel Ricciardo: l’australiano, prima della pausa estiva, era praticamente accordato con Horner per tornare a Milton Keynes al posto di Perez, ma il messicano è stato confermato per via delle pressioni che la Formula 1 pare abbia ricevuto dagli organizzatori del Gran Premio del Messico, i quali non avrebbero accettato di buon grado il licenziamento anticipato di Checo prima della sua gara di casa. Continueremo a monitorare la questione, e soprattutto capiremo se le intenzioni di Perez di appendere il casco al chiodo verranno confermate o meno. C’è chi dice che anche alla luce del prossimo arrivo di un quarto figlio, Sergio voglia dedicarsi di più alla famiglia. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

