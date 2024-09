F1 | Perez mette a tacere le voci sul ritiro e cita Di Caprio [FOTO]

Dopo il recente Gran Premio di Singapore, sono iniziate a circolare voci secondo le quali Sergio Perez potrebbe annunciare il suo ritiro dalla F1 in occasione del Gran Premio del Messico, la sua amata gara di casa. Il messicano, ha rinnovato con Red Bull un accordo con opzione “1+1” all’inizio di questa stagione ma a seguito della collezione di scarsi piazzamenti e della pressione data dalla presenza ingombrante di Max Verstappen come compagno di squadra, le voci del paddock si sono fatte più insistenti. Nella classifica piloti il 34 enne occupa l’ottavo posto con un distacco notevole da Verstappen, pari a 187 punti.

Nonostante le sue difficoltà, Perez non ha minimamente preso in considerazione il ritiro e per mettere a tacere le notizie dei giorni scorsi, ha deciso di affidarsi ai social, postando una clip del noto film “The Wolf of Wall Street”, dove il protagonista interpretato da Leonardo Di Caprio urla a gran voce: “Non me ne vado!”.