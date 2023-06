F1 | Red Bull, Perez beffato dai track limits: “Il traffico ha reso tutto più complicato”

Ancora una volta, solo una delle due Red Bull entra tra le prime dieci in qualifica e, ancora, non è la vettura di Sergio Perez. Questa volta il messicano resta vittima dei track limits, che già l’anno scorso hanno mietuto diverse vittime sul circuito del Red Bull Ring. C’è da dire, però, che Checo – non al massimo della forma a causa dell’influenza – era già stato avvertito: il tempo del messicano era già stato cancellato due volte e, nonostante l’avvertimento dal muretto, ha ripetuto la stessa traiettoria che lo ha visto allargarsi in curva nove, andando quindi oltre la linea bianca nella curva successiva. Un problema, quello dei track limits, che ha infastidito la maggior parte dei piloti, Verstappen compreso. È vero che il sensore scatta anche per un millimetro in più, e che il pilota ha poca visibilità dall’abitacolo per rendersi conto di un margine così ridotto. L’esclusione di Perez dal Q3, però, assume tutto un altro sapore se sommato a quello delle tre qualifiche precedenti: il messicano non riesce ad entrare in Q3 dal Gran Premio di Miami, dove conquistò la pole position.

“Credo che avessimo il passo per essere davanti, i miei tempi in qualifica lo hanno dimostrato. Sono deluso, specialmente dopo il mio giro finale. E’ sempre questione di millimetri su questo circuito e i primi due giri mi sono stati cancellati a causa della regola dei track limiti e lo accetto – ha spiegato il messicano – nell’ultimo tentativo in Q2, però, ho cercato di spingere più che potevo all’interno di questi limiti e i tempi erano buoni, poi il traffico ha reso tutto più complicato. E’ andata così, guardiamo a domani, a nuove opportunità. Mi sento un po’ meglio, ma non ancora al 100%, mi concentrerò sulla sprint e sulla gara di domenica”.