F1 | McLaren, Piastri in Red Bull? Arriva la smentita

Città del Messico – Oscar Piastri smentisce i rumors che lo vogliono vicino all’approdo in Red Bull.

Negli scorsi giorni è rimbalzata la notizia che vedeva Mark Webber – manager del pilota australiano – in contatto con il consulente Red Bull Helmut Marko, per portare il pilota australiano nel team austriaco. Una notizia confermata dallo stesso Marko, e resa ancor più plausibile date le insistenti voci sul ritiro di Sergio Perez, attuale compagno di squadra di Max Verstappen.

“Assolutamente falso – ha dichiarato Oscar Piastri ai giornalisti presenti nel paddock di Città del Messico – sono molto felice dove sono”.

Piastri: “Non sarebbe una normale settimana di corse senza i commenti di Marko”

L’australiano è alla guida della McLaren da ormai due anni e sono stati diversi i momenti complicati, quest’anno, che lo hanno visto in lotta col compagno di squadra Lando Norris, attualmente in corsa per il titolo piloti.

“Ho un contratto per i prossimi due anni e, dopo di che, non mi guarderò di certo intorno. Non sarebbe una normale settimana di corse senza i commenti di Helmut – ha continuato l’australiano – non sono sorpreso, non più di tanto. In un certo senso è un complimento, ma non cambia le cos: sono felice in McLaren. A Milton Keynes hanno un sacco di piloti tra cui scegliere”.