Formula 1 | Città del Messico, Hamilton: “Supporterò Antonelli in ogni modo”

Kimi Antonelli torna al volante della W15 nella prima sessione di prove libere al circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Il pilota italiano guiderà la vettura di Lewis Hamilton, che sostituirà in Mercedes a partire dal 2026, quando il sette campione del mondo sarà ormai un pilota Ferrari.

Antonelli ha già disputato una sessione di libere quest’anno, seppur questa sia terminata a soli dieci minuti dal semaforo verde: a Monza, infatti, Antonelli è finito nella ghiaia dopo soli dieci minuti in pista. Lewis Hamilton, però, non è preoccupato che Kimi possa danneggiare nuovamente la vettura in Messico, nonostante il britannico sia reduce da un weekend difficile: ad Austin, infatti, Hamilton è rimasto escluso in Q1 in qualifica e la sua gara è terminata dopo poche curve. Problemi anche per Russell, a muro in qualifica – probabilmente a causa del nuovo fondo troppo sensibile – e già in Texas la Mercedes si era ritrovata a corto di componenti.

Un errore di Antonelli potrebbe compromettere il weekend di Hamilton.

Hamilton: “Supporterò Kimi in ogni modo”

“Non sono preoccupato – ha dichiarato Hamilton – a Monza avevamo avuto un approccio diverso. Kimi è giovane e ha imparato dalla sua esperienza a Monza. Abbiamo fatto il briefing insieme, perché lavorerà con Bono (Peter Bonnington, ingegnere di pista, ndr) l’anno prossimo, e ovviamente anche qui in Messico, e sono qui per supportarlo in ogni modo. La cosa fondamentale, e l’ho detto anche a lui, è che non deve volere tutto perfetto al primo giro. Deve costruire il feeling, goderselo. Gli ho spigato che la pista è troppo sporca all’inizio.

“Qualunque cosa accadrà, la gestiremo, ma non credo che avrà alcun problema” ha concluso Lewis.