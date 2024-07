F1 | McLaren, Piastri: “Risultato fantastico per il team, abbiamo ancora tanto margine per domani”

Brilla la McLaren nelle qualifiche dell’Hungaroring. La scuderia di Woking ha infatti conquistato la doppietta nel sabato magiaro, con lando Norris che ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri per appena 22 millesimi. Nonostante abbia perso la battaglia per la pole, il più giovane tra i due alfieri McLaren non è deluso. Anzi ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto dalla squadra inglese in questi ultimi weekend rimandando, seppure con oculatezza, ogni tipo di battaglia con la vettura gemella alla giornata di domani.

“Credo sia la prima doppietta per la McLaren dopo tanto tempo, sono molto felice – ha dichiarato Piastri al termine delle qualifiche – Chiaramente un po’ deluso, perché quando arrivi a due centesimi dalla pole pensi dove potevi fare meglio. Però è un risultato fantastico per il team. Ieri è stata una giornata complicata per me, è stato bella reagire questa mattina e poi nelle qualifiche. Non è stato semplice, abbiamo dovuto al volo tante decisioni ma alla fine abbiamo concluso con entrambe le vetture in prima fila: abbiamo fatto un lavoro fantastico”.

Piastri, analizzando la propria prestazione, ha aggiunto: “Se ho lasciato qualcosa per strada? Al primo giro si, ma il secondo giro è stato piuttosto buono. In alcuni punti potevamo andare un pochino meglio, però è stato comunque un bel giro: sono contento del mio lavoro. Dalla partenza alla prima curva 1 c’è tempo, abbiamo ancora tanto margine per domani e tanti punti da conquistare”.

L’australiano, concludendo il proprio pensiero, ha detto: “Se mi aspettato di lottare con Norris a curva 1? Chiaramente mi piacerebbe andare in testa, però abbiamo entrambe le macchine in prima fila e abbiamo un grande obiettivo davanti a noi: cercare di vincere il campionato costruttori. Dovremo essere intelligenti, abbiamo due macchine molto veloci, questo weekend sta funzionando estremamente bene, vogliamo mantenere la doppietta e lotteremo tra di noi per conquistare la vittoria”.