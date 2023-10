Formula 1 | GP Stati Uniti, ad Austin l’ultima vittoria di Raikkonen con la Ferrari [VIDEO]

Formula 1 GP Stati Uniti Austin Raikkonen – Intervenuto su Sky Sport 24, Leo Turrini ha ricordato l’ultima vittoria di Kimi Raikkonen con i colori della Ferrari, arrivata proprio ad Austin, teatro del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1.

Il finlandese della Rossa, sullo spettacolare tracciato del Circuit of the Americas, ha il suo ultimo primato della carriera nel 2018, mandando in estasi i tanti tifosi sul posto e collegati alla tv. Una domenica di gara indimenticabile che di fatto ha permesso al finlandese, ultimo Campione del Mondo con la Scuderia del Cavallino nel 2007, di congedarsi dalla squadra (a fine stagione sarebbe avvenuto il passaggio di consegne con Charles Leclerc).

Appuntamento a questa sera su Sky Sport F1 HD, dalle 19.30, per la prima e unica sessione di libere ad Austin, la quale servirà ai piloti per preparare al meglio la qualifica che andrò in scena sempre in serata dalle 23.00 e che stabilirà l’ordine di partenza della gara di domenica. Domani, invece, Shoot e Sprint.