Formula 1 | Tsunoda e l’esperienza ad Imola: obiettivo zona punti per il week-end in Emilia Romagna

Formula 1 GP Imola Tsunoda – Autore di numerosi test ad Imola, con vetture più o meno recenti, Yuki Tsunoda non vede l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, settimo round di questo mondiale 2024 di Formula 1.

Il giapponese della Racing Bulls, autore di un inizio di stagione in crescendo, vuole confermarsi tra i primi dieci anche al “Santerno”, così da rispondere alla buona prestazione messa in mostra da Daniel Ricciardo a Miami. Un dualismo importante visto che in ballo, tra le altre cose, c’è il sedile della Red bull attualmente in mano a Sergio Perez (anche se quest’ultimo sembra molto vicino alla conferma per il 2025).

Obiettivo zona punti per la Racing Bulls

“Imola è la prossima! Sono molto emozionato ed è una delle piste su cui ho girato molto in passato. È un’altra gara di casa, la mia seconda gara di casa. Purtroppo, l’anno scorso non abbiamo potuto correrci a causa dell’alluvione, quindi sono molto contento di essere qui e di vedere il tifo dei tifosi emiliano-romagnoli, soprattutto dopo quello che è successo poco tempo fa. L’alluvione ha avuto un impatto enorme, c’era fango dappertutto e ci sono persone che hanno perso tutto: la loro casa con tutto quello che c’era dentro, le loro cose e i loro ricordi, le foto.

È incredibile come l’intera città e l’intera regione Emilia-Romagna si siano riprese, come le persone abbiano lavorato insieme per liberare le strade in modo da poter circolare. È stato impressionante vedere come le persone si siano aiutate a vicenda. Le persone che non erano state colpite andavano in giro per la città con pale e ceste chiedendo se potessero aiutare persone che nemmeno conoscevano. La mia casa non è stata colpita, ma non potevo stare fermo a guardare gli altri che aiutavano, così sono andato in centro, che è stato colpito in modo massiccio, e ho iniziato a spalare. Ricorderemo l’alluvione e anche il modo in cui la città si è ripresa.

Tsunoda ricorda l’alluvione del 2023 e le caratteristiche del circuito

Tutta la regione si è ripresa molto più velocemente di quanto pensassi e ora guarda avanti. Quest’anno si torna a Imola, a 15 km da casa mia. È strano, perché potrò seguire la mia routine di quando sono a casa a Faenza. Sembra una giornata normale, con la colazione preparata da me, con yogurt e frutta e il cappuccino della mia macchina del caffè. Mi bastano 20 minuti di viaggio e sono all’autodromo con la mia tuta da corsa, pronto per saltare in macchina. La sera torno a casa e faccio una cena normale. Ma in realtà è una settimana di gara.

La pista in sé mi piace molto. È un circuito molto tecnico, con tante curve a velocità medio-alta e chicane veloci, quindi è un po’ come Suzuka, ma leggermente più stretto. È sempre piacevole correre qui e conservo tanti bei ricordi. Sono entusiasta di tornare e di vedere soprattutto la nostra tribuna VCARB piena di persone che lavorano duramente in factory per permettermi di guidare un’auto veloce. Finalmente potremo guidare davanti alla nostra gente, al fianco di coloro che ci sostengono, e spero che il team possa ottenere un buon risultato!”.