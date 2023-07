Formula 1 | AlphaTauri, Tsunoda non teme la sfida con Ricciardo

Formula 1 GP Ungheria AlphaTauri- In attesa di tornare in pista nel prossimo Gran Premio d’Ungheria, 12° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Yuki Tsunoda ha parlato del possibile dualismo con Daniel Ricciardo, suo nuovo compagno di squadra in AlphaTauri, precisando come entrambi cercheranno di lavorare per far progredire il pacchetto tecnico a loro disposizione. L’obiettivo comune, infatti, dev’essere quello di portare la compagine faentina a battagliare stabilmente per le posizioni di vertice, sfruttando non solo il background acquisito nell’ultimo periodo, ma anche l’esperienza dell’ex portacolori di Red Bull, Renault e McLaren.

“Non vedo l’ora di lavorare con Daniel”, ha rivelato il pilota giapponese. “Non posso dire di conoscerlo molto bene ma, all’inizio dell’anno, abbiamo trascorso insieme una divertente giornata per delle riprese a Miami. Credo che avrò il vantaggio di avere come compagno di squadra un pilota molto bravo ed esperto. Sono sicuro che potrò imparare molte cose da lui e mi aspetto anche che sia in grado di apportare qualcosa in più alla squadra e di far progredire lo sviluppo della vettura. Vorrei anche dire che mi sono divertito molto nelle ultime dieci gare con Nyck”.

“Ho imparato da lui e ci siamo anche divertiti fuori dai circuiti di gara”, ha proseguito. “Aveva molta esperienza in altre categorie e ha dato al team un buon feedback basato sulle sue conoscenze. Aveva un buon passo e, come amico, mi sono divertito a stare con lui. Per questo fine settimana, avremo ulteriori aggiornamenti sulla vettura, oltre a quelli che avevamo già portato lo scorso weekend. Budapest ha caratteristiche completamente diverse rispetto alle ultime due gare e le sue curve lente dovrebbero adattarsi meglio alla nostra vettura rispetto a quelle veloci”.

“La pista mi piace, è tecnica e impegnativa, oltre che divertente. Ho un bel ricordo della mia prima gara di F1 nel 2021: fu davvero caotica e finii sesto, dopo essere partito 16°! Sono ottimista, considero sempre ogni gara come una nuova opportunità in cui tutto può accadere. Come team, siamo molto motivati ad andare avanti e a sviluppare la vettura il più possibile. Nella mia mente, ho fatto un reset completo delle ultime gare, soprattutto di Silverstone, e sono in uno stato d’animo positivo”, ha concluso.

