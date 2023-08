F1 | McLaren, dolci ricordi per Norris a Monza

Il Gran Premio d’Italia sarà l’ultimo appuntamento europeo della stagione 2023 di Formula 1. A Monza, in questo weekend non dovrebbe esserci il rischio pioggia, anche se le previsioni possono variare da un giorno all’altro. La McLaren nello specifico, non si è trovata a proprio agio a Zandvoort in condizioni miste, quindi sia Norris che Piastri sperano di avere un fine settimana lineare. Il britannico ha dolci ricordi del Tempio della Velocità, visto il podio del 2021 a coronare una doppietta fantastica con la vittoria di Ricciardo, mentre per Oscar sarà la prima volta in questo circuito con una vettura di Formula 1.

“Non abbiamo concluso il Gran Premio d’Olanda nel modo migliore – ha detto Norris. Avevamo comunque una macchina competitiva e siamo riusciti a conquistare dei punti. In questa settimana ho parlato con gli ingegneri di quanto accaduto e adesso puntiamo dritti verso Monza. E’ stata una pista molto buona per noi in passato, quindi questo è sicuramente un posto speciale per me. Il tempo potrebbe rendere il weekend ancora una volta interessante, ma daremo il massimo”.

“Sono davvero contento di correre a Monza con una vettura di Formula 1 – ha dichiarato Piastri. E’ una pista veloce ma ci sono delle parti complicate. La squadra ha lavorato duramente per continuare a migliorare la vettura, sappiamo di avere del potenziale. Lo scorso weekend abbiamo dimostrato di essere competitivi nonostante le sfide affrontate, e metteremo a frutto ciò che siamo riusciti a imparare, sperando di rendere memorabile l’ultima gara europea dell’anno”.