F1 | McLaren, a Norris basta il podio ad Abu Dhabi: “Orgoglioso del lavoro del team”

Lando Norris si presenta all’ultima gara del mondiale 2025 da leader della classifica generale, con 12 punti di vantaggio su Verstappen. La progressione dell’olandese è stata pazzesca, perché da dopo l’estate il distacco dal primo, all’epoca Piastri, era di 104 punti. La forza del quattro volte campione è indiscutibile, così come la gestione pessima della McLaren nei confronti dei loro piloti, e questo modo di fare potrebbe essere decisivo specialmente per Lando, il quale però vuole cercare di mantenere positività. Basterà infatti il terzo posto ad Abu Dhabi per essere incoronato, per la prima volta, campione del mondo di Formula 1.

“Ultima gara, Abu Dhabi. Sono emozionato – ha detto Norris. Lo scorso anno ci giocavamo il campionato costruttori, mentre oggi arriviamo da campioni, con un altro titolo ancora in palio. È notevole vedere quanto abbiamo costruito. È stata una stagione intensa. Abbiamo a disposizione una vettura molto competitiva e sono orgoglioso del lavoro svolto da tutta la squadra. Ringrazio anche i nostri tifosi. Rimane un’ultima corsa e daremo tutto”.