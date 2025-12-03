Formula 1News F1

F1 | McLaren, a Norris basta il podio ad Abu Dhabi: “Orgoglioso del lavoro del team”

"È bello vedere i frutti di tutto quello che abbiamo costruito", ha detto Lando

di Peppe Marino3 Dicembre, 2025
F1 | McLaren, a Norris basta il podio ad Abu Dhabi: “Orgoglioso del lavoro del team”

Lando Norris si presenta all’ultima gara del mondiale 2025 da leader della classifica generale, con 12 punti di vantaggio su Verstappen. La progressione dell’olandese è stata pazzesca, perché da dopo l’estate il distacco dal primo, all’epoca Piastri, era di 104 punti. La forza del quattro volte campione è indiscutibile, così come la gestione pessima della McLaren nei confronti dei loro piloti, e questo modo di fare potrebbe essere decisivo specialmente per Lando, il quale però vuole cercare di mantenere positività. Basterà infatti il terzo posto ad Abu Dhabi per essere incoronato, per la prima volta, campione del mondo di Formula 1.

“Ultima gara, Abu Dhabi. Sono emozionato – ha detto Norris. Lo scorso anno ci giocavamo il campionato costruttori, mentre oggi arriviamo da campioni, con un altro titolo ancora in palio. È notevole vedere quanto abbiamo costruito. È stata una stagione intensa. Abbiamo a disposizione una vettura molto competitiva e sono orgoglioso del lavoro svolto da tutta la squadra. Ringrazio anche i nostri tifosi. Rimane un’ultima corsa e daremo tutto”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Abu Dhabi

Venerdi 5 dicembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)10:30 -11:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)14:00 -15:00

Sabato 6 dicembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)11:30 - 12:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)15:00 -16:00

Domenica 7 dicembre

Gara (Sky Sport F1 HD)14:00
5.281 km | 58 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 173https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 430https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 377https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 255https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 363https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 441https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 227https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 262https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP LAS VEGAS/SABATO/mini/f1 gp las vegas sabato 461