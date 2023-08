F1 | Max Verstappen si diverte più ora rispetto al 2021

Anche a Zandvoort, nonostante i capricci del meteo, non c’è stata storia. Nella sua Olanda Max Vertsappen ha continuato ad aggiornare il numero di vittorie in stagione, arrivando a quota undici delle quali ben nove consecutive che gli hanno permetto di eguagliare il record di Sebastian Vettel che durava dal 2013.

Anche quest’anno la Red Bull e il proprio alfiere concluderanno il campionato da campioni del mondo, in una stagione che però rispetto al 2022 ha visto la scuderia di Milton Keynes e il due volte campione del mondo (oramai vicinissimo al terzo titolo) lasciare solamente le briciole alla concorrenza.

Intervistato da Sky Sport F1, Verstappen ha discusso della situazione di dominio in cui naviga la Red Bull ammettendo che non si aspettava una concorrenza così lontana come è accaduto quest’anno. Una supremazia che però non “stanca” Max che preferisce questa condizione alla tensione e alla battaglia maturata nel 2021 contro la Mercedes e soprattutto contro Lewis Hamilton.

“Dopo l’anno scorso pensavo che le altre squadre avrebbero potuto avvicinarsi conoscendo meglio i regolamenti, ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi. L’anno scorso abbiamo avuto per troppo tempo una macchina pesante. Quando ho capito come lavorare con la macchina è diventato davvero bello guidarla”.

Verstappen ha poi aggiunto: “Naturalmente sappiamo di avere la migliore macchina sulla griglia e sappiamo tutti come funziona in Formula 1, molto legato alla prestazioni della vettura. Ma posso essere soddisfatto della mia prestazione. Se mi diverto più ora rispetto al 2021? Mi diverto molto di più adesso”.

5/5 - (1 vote)