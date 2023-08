F1 | Aston Martin, l’AMR23 continuerà ad essere sviluppata

La gara di Zandvoort, che ha aperto la seconda metà di campionato dopo la pausa estiva, ha segnato il ritorno in alto dell’Aston Martin che ha conquistato il secondo posto con Fernando Alonso. Un podio che alla squadra di Lawrence Stroll mancava da tanto, troppo tempo: dalla corsa di Montreal disputata nel mese di giugno. La piazza d’onore ottenuta dal due volte campione del mondo ha dunque permesso alla scuderia inglese di tornare a respirare aria di alta classifica dopo le difficoltà riscontrate nelle gare passate. Difficoltà che però, come sottolineato dal team principal Mike Krack, hanno spronato Aston Martin a lavorare per portare in pista aggiornamenti.

“Sono abbastanza felice, siamo riusciti a recuperare dopo un calo prestazionale – ha riferito Krack – Vorrei poterlo dire con certezza, ma per questo abbiamo bisogno di qualche dato in più. Dovremo vedere a Monza, circuito molto diverso, ma ci sono due o tre gare in arrivo dove possiamo ottenere maggiori informazioni”.

L’Aston Martin, come ammesso dalla stesso Krack, continuerà a sviluppare l’AMR23 fino alla fine del campionato: “Non ci fermeremo. Porteremo aggiornamenti, dobbiamo invertire la tendenza iniziata in Austria. Abbiamo anche ottenuto il giro più veloce a Zandvoort. Quando a luglio ci sono state quelle gare negative, le luci in fabbrica non si sono mai spente. Abbiamo analizzato tutto e realizzato nuove parti in vista di Zandvoort. Avremo novità anche a Monza e Singapore. Non vogliamo mollare proprio adesso”.

