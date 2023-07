DIRETTA F1 | GP Belgio 2023: Live Qualifiche [LIVE TIMING E FOTO]

Amici di Motorionline, rieccoci collegati per le qualifiche del Gran Premio del Belgio. A partire dalle 17:00 inizieremo la diretta delle tre sessioni (Q1, Q2 e Q3) che determineranno la griglia di partenza per la gara di domenica. Domani alle 12:00 la Sprint Shootout che determinerà invece la griglia di partenza della Sprint Race che scatterà domani pomeriggio alle 16:30.

La prima sessione di libere è stata condizionata dalla pioggia e dunque per i piloti non sarà semplice dal momento che non hanno più prove a disposizione.

DIRETTA QUALIFICHE GRAN PREMIO DEL BELGIO A PARTIRE DALLE 17:00