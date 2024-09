F1 | Marko snobba l’arrivo di Newey in Aston Martin: “Il singolo non fa più la differenza”

F1 Marko Newey – In una lunga intervista al podcast “Inside Line”, Helmut Marko ha commentato l’ufficialità del passaggio di Adrian Newey all’Aston Martin, a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

Marko ha sottolineato come la situazione attuale, soprattutto sul piano tecnico, sia molto diversa rispetto a quella del 2004, quando l’ingegnere inglese decise di lasciare la McLaren per unirsi al progetto tecnico della Red Bull.

All’epoca, le idee di una singola persona potevano fare una grande differenza, soprattutto in un ambiente ancora “inesperto” come quello del team guidato da Christian Horner. Oggi, invece, con i regolamenti attuali, è il gruppo a fare la differenza, e le qualità di un singolo individuo, senza il giusto supporto, non garantiscono risultati a medio e lungo termine. Un punto di vista particolare, che sembra ridimensionare l’arrivo del tecnico britannico nella squadra di Lawrence Stroll, determinata a puntare al titolo mondiale dal 2026, con il supporto di Honda e Aramco.

Marko e l’approdo di Newey in Aston Martin

“Adrian ha rappresentato un vero punto di svolta, essendo l’unico nel team con l’esperienza e la conoscenza necessarie per vincere un Mondiale. Ha messo a disposizione tutto il suo bagaglio di competenze, guidandoci su cosa fare per trasformarci in una squadra vincente. Penso che sia stato una delle figure fondamentali. In quegli anni, nessuno di noi sapeva esattamente come vincere gare e campionati. In quel contesto, una singola persona poteva fare la differenza. Oggi, invece, con una squadra di 2.000 persone, è il gruppo a essere decisivo, non l’individuo. Questo anche grazie all’uso di strumenti di simulazione avanzati e alla disponibilità di una quantità molto maggiore di dati”.

