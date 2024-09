F1 | Haas, Bearman è pronto: “Finalmente il mio primo weekend completo in F1”

Sarà un weekend anomalo per la Haas a Baku. Il team americano dovrà infatti fare a meno di uno dei suoi piloti, Kevin Magnussen, che con l’ultima penalità guadagnata a Monza è stato squalificato dopo aver raggiunto il massimo dei penalty points. Il danese è il primo pilota a ricevere un race ban sin dall’introduzione del sistema, e potrà tornare in pista soltanto a Singapore. A sostituirlo, colui che è già stato annunciato come pilota ufficiale per la Haas per il 2025: Olivier Bearman ha già disputato un Gran Premio di Formula 1 – quando ha corso con la Ferrari di Carlos Sainz in Arabia Saudita. L’inglese affiancherà il veterano Nico Hulkenberg sin dalle prove libere del venerdì, e potrà nuovamente dimostrare il suo valore prima di diventare un pilota di F1 a tempo pieno.

Bearman: “Finalmente il mio primo weekend completo in F1”

“Sono eccitato di poter tornare finalmente in una vettura di Formula 1 per l’intro weekend. Ho già disputato delle sessioni di libere con il team, ma poter disputare tutte le sessioni e costruire il weekend è davvero una prospettiva eccitante. L’anno scorso ho avuto successo a Baku, è una delle mie piste preferite, non vedo l’ora di cominciare. Ho speso tempo al simulatore, è di certo una pista complicata, ma non permanente, e i muri sono davvero vicini, soprattutto in alcune sezioni come quella del castello. C’è un altro punto su cui concentrarsi, ovvero assicurarmi di aumentare la mia velocità e la fiducia in macchina, senza staccare. Sono felice di poter avere così tanto tempo a disposizione con la vettura, sarà il mio primo weekend completo, non ne avevo avuto il piacere fino ad ora”.

Hulkenberg: “Vedremo se ci saranno differenze nelle condizioni”

“Quello di Baku è essenzialmente un circuito cittadino, davvero molto veloce con alte velocità di punta. Ci sono un paio di lunghi rettilinei, e il settore nella città vecchia: è davvero affascinante e complicato. Sarà la prima volta qui in autunno, di solito ci veniamo in primavera e vedremo se ci saranno differenze nelle condizioni”.

