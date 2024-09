F1 | Marko realista: “Red Bull pronta a reagire da Austin, Baku e Singapore saranno una sfida”

F1 Red Bull Marko – Helmut Marko non si aspetta alcun miracolo dalla Red Bull nei prossimi Gran Premi di Azerbaijan e Singapore, rispettivamente 17° e 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Secondo il consulente austriaco della Scuderia campione del mondo, la RB20 sta soffrendo di grossi problemi di bilanciamento e assetto, un aspetto che ovviamente non faciliterà la vita dei piloti a Baku e Marina Bay, tracciati sulla carta molto particolari e non favorevoli alle caratteristiche della vettura.

L’obiettivo per questi weekend sarà quindi quello di correre in difesa, soprattutto contro la McLaren, per poi tornare all’attacco ad Austin. Sarà proprio in quella occasione che lo staff diretto da Pierre Waché ed Enrico Balbo introdurrà delle modifiche alla vettura che dovrebbero almeno mitigare i numerosi problemi emersi negli ultimi tre mesi. Red Bull, ricordiamo, ha solo otto punti di vantaggio nella classifica del mondiale Costruttori.

Marko e le difficoltà della Red Bull

“Monza è stata una gara molto impegnativa per noi e riteniamo che anche Baku e Singapore possano rivelarsi una sfida imprevedibile in termini di assetto. A Baku, con tante curve a 90°, ottenere un podio sarebbe già un ottimo risultato. La Ferrari potrebbe tornare ad essere competitiva, e una buona prestazione della Mercedes sarebbe positiva per noi, considerando che abbiamo solo 8 punti di vantaggio sulla McLaren. I nostri miglioramenti più significativi si vedranno probabilmente ad Austin. Speriamo che i nostri tecnici abbiano trovato la giusta combinazione dopo aver analizzato i dati raccolti nelle ultime gare.”