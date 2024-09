F1 | Jordan: “Lunghe discussioni tra Newey e Ferrari, ma Aston Martin è una sfida diversa”

F1 Newey Ferrari – In una chiacchierata concessa al podcast ‘Formula For Success’, Eddie Jordan è tornato a parlare delle scelte compiute da Adrian Newey per il proprio futuro in Formula 1, rivelando come tra lui e la Ferrari ci siano state lunghe discussioni riguardanti piani, impegno e progetti per il medio e lungo termine.

Alla fine, però, l’inglese ha scelto Aston Martin per due motivi: la vicinanza geografica a casa, dato che la sede dell’Aston Martin è nel Regno Unito, e le quote di partecipazione nel team di Formula 1, oltre alla voglia di successo di Lawrence Stroll e del duo formato da Honda e Aramco. Tre fattori principali che hanno spinto l’ex Red Bull a intraprendere questa nuova fase della sua carriera professionale, rinunciando di fatto – e probabilmente per sempre – al tanto discusso binomio con la Scuderia del Cavallino.

Newey e le chiacchierate con la Ferrari

“Il fatto che non abbia ancora collaborato con Lewis Hamilton o Fernando Alonso è stato determinante per capire come si sarebbero sviluppate le cose. Abbiamo avuto lunghe discussioni con la Ferrari, ma Aston Martin e Fernando hanno offerto ad Adrian una sfida che lui considera fondamentale. Il suo obiettivo era portare una squadra dalla quinta posizione ai vertici, proprio come aveva fatto con la Red Bull. Un fattore chiave è stato che Lawrence gli ha offerto una partecipazione azionaria, una piena responsabilità gestionale e un ruolo nel consiglio di amministrazione. Questa è una situazione nettamente diversa rispetto a quella che aveva in passato.”