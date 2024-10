F1 | Ferrari, Leclerc: “Titolo piloti improbabile, per quello costruttori siamo in lotta”

Quello a cui stiamo assistendo è un Mondiale vivo e al tempo stesso intenso, dove le sorprese sono dietro l’angolo. Come accaduto ad Austin, dove contro ogni tipo di previsione la Ferrari è riuscita a ottenere un’incredibile doppietta che l’ha rilanciata prepotentemente nella classifica costruttori dove la scuderia del Cavallino è distante solamente 48 punti dalla McLaren a cinque gare (e due Sprint Race) alla conclusione della stagione.

Sulle battaglie iridate ne ha discusso Charles Leclerc, autentico mattatore della domenica texana con una prestazione autoritaria che ha permesso alla Ferrari dopo Monza di ritornare sul gradino più alto del podio, con il monegasco che ha sottolineato come abbia più chance la squadra di lottare il titolo marche anziché lui di inserirsi nella battaglia tra Max Verstappen e Lando Norris.

Nonostante i punti recuperati all’olandese, autore di un weekend solido che lo ha visto andare a podio ad Austin beneficiando della penalità inflitta al rivale della McLaren, il ritardo resta importante: sono infatti 79 le lunghezze, in favore di Max, che separano i due alfieri di Red Bull e Ferrari.

“Mai dire mai – ha dichiarato Leclerc, discutendo delle chance di assicurarsi il titolo piloti, durante la conferenza stampa post gara ad Austin – Diciamo che per i Costruttori, se facciamo tutto alla perfezione fino alla fine della stagione, indipendentemente da ciò che fa la McLaren, se facciamo meglio di loro, penso che possiamo ancora conquistare il titolo”.

Leclerc, continuando la propria analisi, ha aggiunto: “Per quanto riguarda quello piloti, la vedo in modo un po’ diverso. Anche se facciamo tutto alla perfezione, credo che ci vorrà un po’ di fortuna per cercare di ottenere il titolo, e non possiamo fare affidamento sulla fortuna. Quindi il titolo Piloti mi sembra piuttosto improbabile, ma ripeto, ci crederò fino a quando non sarà matematicamente impossibile. Ma è più difficile”.