F1 | Liberty Media lascia aperta la porta all’ingresso in Formula 1 del team Andretti-Cadillac

Greg Maffei, l’amministratore delegato di Liberty Media, la società proprietaria della Formula 1 dal 2017, ha dato speranze al team Andretti-Cadillac per diventare l’undicesimo team del Circus schierato in griglia. Lo stesso Maffei ha però sottolineato che non sarà affatto semplice poter aumentare il numero di scuderie in Formula 1. Non si tratta solamente della decisione delle attuali squadre presenti nella class, alcune delle quali nei mesi scorsi hanno espresso il loro dissenso per questa eventuale new entry, ma anche per una situazione che riguarda l’accoglienza che ne deriverebbe dalla stessa Formula 1.

“Il vero problema è il modo in cui la struttura funziona oggi, probabilmente ci sono quattro o cinque garage, aree paddock dove sarebbe difficile inserire un’undicesima squadra – ha dichiarato Maffei, intervistato dal Walker and Dunlop Webcast – Forse è risolvibile con denaro e tempo. Ma non è qualcosa che risolvi schioccando le dita”.

Maffei ha poi affermato: “Penso che ci siano motivi per pensare che ciò possa accadere. Penso che siamo fortunati ad avere così tanti OEM (Original Equipment Manufacturer, ndr) ora, quanti ne abbiamo mai avuti. Ma avere più OEM, in particolare uno americano, sarebbe sicuramente positivo”.

5/5 - (1 vote)