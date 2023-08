F1 | Marko non ha dubbi: Verstappen competitivo con qualsiasi macchina

Il consulente della Red Bull, ritiene che il due volte campione del mondo può essere veloce su qualsiasi macchina. Max Verstappen ha vinto dieci delle dodici gare disputate (otto vittorie consecutive) ed è prossimo alla vittoria del terzo titolo iridato, considerato il grande vantaggio che ha in campionato (+125 punti su Sergio Perez).

“Max farebbe la differenza con qualsiasi auto -ha dichiarato l’austriaco a Motorsport-Total.com- il Max del 2020 non può essere paragonato al Max del 2023, tranne che per lo stesso nome. Ha guadagnato un’enorme dominio. Per me, il campione della lettura delle gare è sempre stato Hamilton ora Max fa lo stesso con la differenza che è più veloce. C’è stato un incredibile processo di maturazione”.

Marko crede che l’innata sensibilità di Verstappen per la vettura in condizioni variabili lo distingua tra gli altri al punto che potrebbe persino segnare il miglior tempo con un’AlphaTauri o un’Haas.

“Se ci sono tali condizioni, mette in pole un’AlphaTauri o una Haas, che è una vettura da qualifica”.