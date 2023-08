F1 | Perez difende Szafnauer dopo il licenziamento da Alpine

Sergio Perez ha criticato Alpine per aver licenziato Otmar Szafnauer, ritenendo che avrebbe dovuto avere più tempo per attuare i suoi piani con la squadra. Il team principal americano aveva ingaggiato Perez alla Force India nel 2014 dopo che il pilota messicano era stato espulso dalla McLaren a seguito di una stagione deludente. Perez ha continuato ad essere un pilastro del team Force India, diventata poi Racing Point con l’acquisizione di Lawrence Stroll da Vijay Mallya nel 2018.

Szafnauer lasciò la Racing Point un anno dopo per assumere il ruolo di team principal in Alpine. Dopo 18 mesi in carica, è stato licenziato a causa di una divergenza di opinioni sui tempi previsti per diventare una squadra di vertice.

Perez ha ammesso di sentirsi “abbastanza sorpreso dato il breve preavviso”, dato che Alpine ha confermato la partenza di Szafnauer e quella del direttore sportivo di lunga data, Alan Permane, poco prima delle qualifiche del Gran Premio del Belgio.

“Penso che Otmar sia fantastico, e a qualsiasi persona in quella posizione, devi dargli tempo”, ha dichiarato Perez, citato da Speedcafe.

“E penso che a Otmar sia mancato il tempo per mostrare davvero il suo potenziale, che so essere enorme perché ho visto cosa ha fatto in altre squadre con budget molto limitati e con budget non così limitati. È un peccato che lo abbiano licenziato”.

Per ora, il direttore esecutivo Bruno Famin, ha assunto la posizione di team principal ad interim ma si parla di un possibile arrivo di Mattia Binotto, a partire da settembre.

Perez spera che chiunque venga nominato abbia il tempo necessario per sviluppare il progetto:

“Chiunque arrivi ha bisogno di avere il giusto tempo perché tutte queste cose in Formula 1 richiedono una quantità enorme di tempo”.