F1 | Perez: “C’è una luce in fondo al tunnel”

Le prossime due gare in Ungheria e Belgio potrebbero essere cruciali per Sergio Perez per via della clausola prestazionale legata al suo contratto con la scuderia di Milton Keynes. Il pilota della Red Bull tuttavia, insiste che la pressione extra aggiunta da queste voci, non è la causa del suo crollo.

“Devo trovare la forma che so di poter avere. Venerdì (a Silverstone, ndr) abbiamo avuto una giornata molto positiva, sembrava tutto a posto”, ha dichiarato Perez, precisando di non sentirsi minacciato dal licenziamento.

“Ho un contratto e sono completamente concentrato sul mio lavoro in modo da poter tornare in forma il prima possibile. Non è qualcosa che mi distrae o qualcosa del genere. Ora è un buon momento per riposare e rimettersi in forma, e speriamo che ciò accada in tempo per l’Ungheria e il Belgio, due grandi fine settimana. Penso che ci sia una luce alla fine del tunnel”.