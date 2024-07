F1 | Button su Perez: “Se non ottiene punti in Ungheria va sostituito”

Il futuro di Sergio Perez in Red Bull è sempre più in bilico nonostante il rinnovo del contratto biennale. Infatti, come vi abbiamo detto ieri, esiste una clausola prestazionale secondo la quale il team può rescindere il contratto nel caso in cui il messicano si trovi a più di 100 punti di distacco da Max Verstappen prima della pausa estiva. Il gap tra i due ora è di 137. Proprio in merito a questo, il campione del mondo 2009 e opinionista per Sky UK Jenson Button, sostiene che sia arrivato il momento di sostituire il messicano.

“È un problema enorme, è stato un weekend terribile a Silverstone. Per certi versi è stato anche sfortunato. Questo non accadrà tutti i weekend di gara, ma per la McLaren prendere così tanti punti è positivo. Perez deve ottenere almeno qualche punto a”nche se non è direttamente dietro Max. Non possono lasciarlo andare avanti per sempre. Penso che se non dovesse ottenere punti alla prossima gara, presto dovranno tirarlo fuori dalla macchina e mettere qualcun altro. E’ dura, so che non è una bella sensazione per un pilota, è orribile ma per loro il campionato è importante”.

La prova del nove potrebbe essere proprio in Ungheria con l’aiuto del nuovo fondo che riceverà la sua RB20 e che lo metterà sulla stessa specifica di Max Verstappen.