F1 | Marko aggiorna sull’infortunio di Ricciardo

Helmut Marko ha rivelato che Daniel Ricciardo ha riportato ben sette fratture alla mano e che il rientro in pista richiede ancora tempo dal momento che la situazione è complicata per il pilota australiano, infortunatosi durante il secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Olanda. Ricciardo, come abbiamo annunciato ieri, sarà presente a Singapore ma unicamente per scopi ingegneristici con AlphaTauri, non per attività mediatiche. E’ già sicura la sua assenza per il Gran Premio del Giappone, in programma la prossima settimana a Suzuka.

“È complicato”, ha dichiarato Marko a Servus TV quando gli è stato chiesto dell’infortunio di Ricciardo.

“Ci sono sette fratture. Lo stesso medico che ha operato Marc Marquez (il Dr Xavier Mir, ndr) si sta prendendo cura di lui. Ci aspettiamo una pausa di sei settimane e abbiamo trovato un ottimo sostituto in Liam Lawson. Non vogliamo correre rischi”.

5/5 - (1 vote)