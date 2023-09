F1 | L’idea di Carlos Sainz per ravvivare i weekend con la Sprint Race

Carlos Sainz ha pensato ad una soluzione che potrebbe rendere meno prevedibile i weekend di gara di Formula 1 dove sono presenti gli eventi Sprint Race. Lo spagnolo infatti ritiene che un’idea interessante potrebbe essere rappresentata dall’inversione della griglia di partenza, tenendo conto dell’ordine di classifica del Mondiale piloti. In quel caso si assisterebbe ad una rimonta dei principali piloti, alla guida delle macchine più competitive, che sarebbero costretti a partire dal fondo dello schieramento.

“Ho in mente un’idea, supportata anche da altri piloti, da realizzare nei weekend caratterizzati dalla Sprint Race: creare una griglia invertita in base all’ordine vigente nel Mondiale piloti – ha dichiarato Sainz, citato da AS, in un’intervista rilasciata al podcast P1 con Matt e Tommy – Verstappen partirebbe ultimo, le Ferrari 13esima e 14esima: in questo modo la griglia sarebbe ravvicinata”

Sainz ha poi aggiunto: “Se si assegnassero punti a partire dalla decima posizione, potrei pensare di raggiungere la Top 10 o Top 5. Max con la Red Bull riuscirebbe ad arrivare in Top 10. Coloro che partirebbero dall’ottava posizione potrebbero raggiungere i loro obiettivi. La sprint è il primo terzo della gara. È un antipasto di quello che succederà domenica. Non pregiudicherebbe il resto del fine settimana. Resta la gara principale a cui tutti tengono”.