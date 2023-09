Formula 1 | Aston Martin, alcuni aggiornamenti arriveranno venerdì mattina a Singapore

Il Gran Premio di Singapore sarà una tappa importante per l’Aston Martin. Probabilmente la gara di Marina Bay potrebbe essere l’ultima vera occasione di provare a vincere una corsa quest’anno, visto che la Red Bull sembra davvero inarrivabile in qualsiasi situazione. Conoscendo il layout della pista asiatica, laddove sorpassare può risultare piuttosto complicato, la AMR23 sembra adattarsi al meglio in questo tipo di circuito, vedi Monte Carlo, e concorrere per la vittoria, seppur difficile, può essere possibile qualora venga fatto tutto alla perfezione, perché se una minima cosa dovesse andare storta, allora è facile pensare a un nuovo dominio di Verstappen. Per l’occasione il team di Silverstone porterà dei nuovi pezzi da montare sulla monoposto, alcuni dei quali arriveranno addirittura il venerdì mattina, poco prima della prima sessione di prove libere.

“Siamo sullo stesso percorso di sviluppo da diciotto mesi – ha dichiarato Tom McCullough, direttore delle performance dell’Aston Martin. Stiamo portando parti nuove qui a Singapore e lo faremo fino alla fine della stagione. La fase europea dell’anno è terminata, è vero, ma stiamo ancora aggiornando la monoposto, e non è facile farlo in tappe così lontane dalla nostra fabbrica, perché dobbiamo tenere conto anche dei tempi di consegna, e alcuni pezzi ci arriveranno addirittura venerdì mattina, mentre le parti di ricambio dei nuovi aggiornamenti dovrebbero arrivare anche nei giorni successivi. Si tratta di una sfida logistica quando devi consegnare in alcuni paesi, può essere più difficile che in altri, ma è tutto ben pianificato”.