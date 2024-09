F1 | Lo sfogo di Ben Sulayem: “La FIA non riceve mai i giusti meriti”

E’ un periodo alquanto stressante per la FIA. La Federazione Internazionale deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi in merito al regolamento tecnico 2026, ma dovrà farlo a brevissimo, visto che dal 1° gennaio prossimo, le squadre dovranno lavorare sulle vetture del futuro. A parte questo, c’è anche la questione Verstappen a tenere banco, e a come il presidente Mohammed Ben Sulayem non voglia più sentire parolacce dai piloti, pena una sanzione di lavori utili interni alla FIA stessa. Non solo però: il numero uno dell’organo mondiale del motorsport accusa l’opinione pubblica di non dare i giusti meriti alla Federazione, cosa che invece Liberty Media riceve periodicamente.

“No, non otterremo mai il merito. È impossibile. Riceveremo solo critiche, lo so – ha detto Ben Sulayem. Se ci pensiamo, tutti hanno guadagnato grazie alla FIA, tranne la FIA stessa. Tutti ottengono il merito, tranne noi. Quando sono arrivato, avevamo un deficit operativo di 20 milioni. Eppure, abbiamo delle entrate come tutti gli altri. Ma guardando i promotori… e sono contento per loro, hanno fatto un ottimo lavoro e li rispetto per questo”.

Sul lavoro di Liberty Media, il presidente della Federazione ha aggiunto: “Sono stato sempre molto sincero. Liberty Media ha fatto un grande lavoro nel trasformare la Formula 1. Se mi chiedessi se tornerei indietro per cambiare qualcosa, la mia risposta è: impossibile. Non cambierei nulla, ma mi assicurerei che la FIA fosse considerata un partner alla pari: Liberty Media è un ottimo promotore. Se mi chiedessi oggi se c’è qualcuno migliore di loro, direi di no. Li supporto in quello che fanno e la FIA collabora nel miglior modo possibile. I regolamenti e la governance sono responsabilità della Federazione. E sì, lasciamo che tutti facciano soldi: i piloti, i team, tutti. Ma la FIA non otterrà mai il merito. È impossibile”.