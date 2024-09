F1 | Hamilton: “Terrificante dire a Wolff della firma con Ferrari”

Ancora poche gare e terminerà il lungo sodalizio che ha legato Lewis Hamilton ed il team Mercedes. Il sette volte iridato, è stato legato alla squadra di Brackley per la maggior parte della sua carriera nel motorsport. Ha iniziato in F1 con la McLaren, che era motorizzata Mercedes, per poi passare al team ufficiale dalla stagione 2013, senza mai lasciarlo. Hamilton infatti ha completato tutti i 350 Gran Premi con un unico produttore di motori.

Prima ancora dell’inizio di questa stagione, Hamilton e la Ferrari hanno confermato il loro accordo. Durante la pausa invernale è emersa la bomba di mercato che poi si è confermata veritiera. Parlando al “The Times”, Hamilton ha ricordato il suo incontro con Wolff per informarlo della sua decisione:

“È stato un ottovolante di emozioni dal momento in cui ho firmato il contratto, dirlo al mio capo è stato terrificante. Ma è così emozionante perché ricordo che da bambino guardavo Michael (Schumacher, ndr). Ogni pilota guarda quella macchina e ti chiedi: ‘Come sarebbe sedersi nell’abitacolo rosso?'”

Durante un’intervista con i media, Wolff ha parlato di aver saputo della scelta di Hamilton durante una colazione ed ha aggiunto che non è stata una sorpresa per lui.

“Una volta che mi ha spiegato le sue motivazioni, non ho cercato di convincerlo del contrario. E’ una nuova sfida, la ricerca di un ambiente diverso e forse l’ultima possibilità di fare qualcos’altro. Sapevamo che firmare un contratto a breve termine avrebbe potuto essere vantaggioso per entrambe le parti. Non potevamo impegnarci per un periodo più lungo e ha preso l’opzione di uscire. Rispetto totalmente il fatto che puoi cambiare idea”.